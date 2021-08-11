Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya...
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya...

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya yükseldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya... - Haberler
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