Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2015 yılında orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılında 27'nci sıraya yükseldi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten