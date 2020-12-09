Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
09.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:41
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran şehitlere Alllah'tan rahmet diliyorum. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı