Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.

09.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:41

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran şehitlere Alllah'tan rahmet diliyorum. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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