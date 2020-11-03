Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz"

03.11.2020 20:16 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:23

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz" "Boğulan bir vatandaşımız ile birlikte 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz"

"Boğulan bir vatandaşımız ile birlikte 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır. Yaralılarımızın sayısı 1027'dir"

"Yıkımın yoğun olduğu Bayraklı'da bin adet birimden oluşan bir konteyner kent kurmaya bugün itibariyle başladık"

"Eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Kiracılara 5 bin lira yardım yapıyoruz"

"İş yerleri zarar gören vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir"

"Deprem konutlarının inşasına bir ay içerisinde başlamayı planlıyoruz"

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz'
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz'
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz'
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'daki kahraman Türklerle konuştu
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz İlham Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Aleyna Tilki İkbal Gürpınar Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Okan Buruk Eddie Newton Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 20:23:17. #1.15#
title