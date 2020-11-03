Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz"

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz" "Boğulan bir vatandaşımız ile birlikte 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştır.