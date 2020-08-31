Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde kaybolan Yılmaz ve Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde kaybolan Yılmaz ve Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki selde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden Uzman Jandarma Sami Yılmaz ile operatör Ali Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti.

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde kaybolan Yılmaz ve Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti
31.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki selde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden Uzman Jandarma Sami Yılmaz ile operatör Ali Akkuyu'nun ailelerini ziyaret etti.

Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ilçelerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Giresun'da halen kayıp olan Yılmaz ve Akkuyu'nun ailelerine ziyarette bulundu ve sabır diledi.

Bütün imkanlarla arama çalışmalarını sonuna kadar devam ettireceklerini vurgulayan Erdoğan, "İlk andan itibaren bütün bakanlıklarımız, AFAD'ımız, jandarmamız bu çalışmalarını imkanlarıyla sürdürüyorlar. Zaman zaman müjdeleri alıyoruz o bile bize yine de bir sevinç vesilesi oluyor. Rabb'im inşallah en kısa zamanda çalışmalarımızın neticesini almayı bize nasip etsin." dedi.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da çalışmalarda görev aldığını anımsattı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra öteki yetkililer yer aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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