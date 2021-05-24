Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Savunma sanayii) Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda...
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Savunma sanayii) Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda...

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' (Savunma sanayii) Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Savunma sanayii) Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Savunma sanayii) Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Savunma sanayii) Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda... - Haberler
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