Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde iftar yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık çalışanlarıyla yapılan iftara katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Selimiye Mahallesi'nde bulunan Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı iftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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