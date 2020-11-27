Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığımızın attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız"
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığımızın attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız"

27.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:30
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Aşıyla alakalı olarak da, şu anda kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız"

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Alınan tedbirler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilim Kurulu her türlü hazırlığı, çalışmayı yürütüyor. Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda sigara içmeye varıncaya kadar, bunları yaptıklarını görüyoruz, maske takmadıklarını görüyoruz. Özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar bizim için çok çok önemli. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde, bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Aşı konusu gündemde, aşıyla alakalı olarak da, şu anda kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya'da özellikle Uğur bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Bütün bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğimiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımız var. Onun hazırlığını da yapıyoruz. Vaka sayılarının artması, vefatın artması, şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur" dedi.

Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar, bu çalışmaları yürütülen firmaların, başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlara göre de en erken Nisan'ın olabileceğini söylüyorlar. Ama bizim şu anda aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Benim Putin ile yaptığım görüşmeler var. Aynı şekilde Çin sağlık bakanıyla, Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var. Görüşmeler devam ediyor. Peyderpey oralardan gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık. Bir an önce neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir görmek için çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Varlık Fonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında, "Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyotlarla aldığımız kararları ilk süreçte de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik, bizim Varlık Fonu'nun küresel anlamda çok daha farklı yere oturtmak istiyoruz. Örneğin dün mesela Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Şu anda en önemli hedefler, attığımız imzalar. Bu imzalar da 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz, farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var" şeklinde konuştu.

"Bir numaralı proje, Kanal İstanbul projesidir"

Kanal İstanbul projesinin gidişatı hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel, bunlar var. Dikkat ederseniz bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Bir numaralı proje, Kanal İstanbul projesidir. Projenin mimari boyutu hazır, teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanımızı birleştirerek 'bu işi beraber yürüteceksiniz' dedim. Bu adımı da en kısa sürede atarak, Kanal İstanbul projesi ile İstanbul çok daha farklı bir güce ve görünüme ulaşacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlık Bakanlığımızın attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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