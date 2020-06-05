Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu... Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti." - ANKARA Kaynak: İHA