Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan anlaşma kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği iş birliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus iş birliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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