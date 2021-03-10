Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır."

10.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:31
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Hakan Yılmaz Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:31:48. #1.14#
title