Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır."
10.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:31
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten