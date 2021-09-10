Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri