Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye... - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye... - Haberler
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