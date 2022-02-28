Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz."
AA, Barış Gündoğan - Politika
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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz."
AA / Barış Gündoğan - Politika