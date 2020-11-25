Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz."
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz."

25.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:12
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 12:12:44. #1.14#
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