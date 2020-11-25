Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz.