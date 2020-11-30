Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl...
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl...

30.11.2020 20:34 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:38
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Katar ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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