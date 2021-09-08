Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş