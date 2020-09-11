Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
11.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ile bölgesel meseleler değerlendirildi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mansur Yavaş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Metin Özülkü Çağatay Ulusoy Tuna Kiremitçi
Spor Erol Bulut Eddie Newton Mustafa Cengiz Oghenekaro Etebo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 18:50:34. #1.14#
title