Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri... - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi...

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye tezkeresi) Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, Macron tersini yaptı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, Macron tersini yaptı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti
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