Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim sonunda Roma'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın Zirvede ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile görüşecek

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Haber: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi - Haberler
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