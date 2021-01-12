Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz."
12.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:32
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten