Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir...
AA, Barış Gündoğan - Politika
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır."
AA / Barış Gündoğan - Politika