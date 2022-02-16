Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir... - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir...

AA, Barış Gündoğan - Politika
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır."

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf, Politika, Haberler

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