Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'a bir söz verdik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ depreminin yıl dönümünde yaptığı paylaşımında "O gün Elazığ'a bir söz verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, bölgede bugüne kadar yapılan faaliyetleri anlatan bir mesaj yayımladı. Erdoğan, yaptığı paylaşımında "Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik. Elazığ'da göz yaşı vardı... İşte o gözyaşlarını bir an önce dindirmek için hemen işe koyulduk. O gün Elazığ'a bir söz verdik... Ve bir yıl sonra, ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Elazığ'a yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. Okullarıyla, camileriyle, parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun" ifadelerine yer verdi.

Haber: ?ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı