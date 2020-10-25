Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki -Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: -"Fransa'nın başındaki zat şaşırmış" -"Yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor" -"Hollanda'da milletvekili müsvettesi var" -"O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor" Cumhurbaşkanı Recep...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki

-Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

-"Fransa'nın başındaki zat şaşırmış"

-"Yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor"

-"Hollanda'da milletvekili müsvettesi var"

-"O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor"

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 7. İl Olağan Kongresi'nin yapıldığı Malatya'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı ve Milletvekili Geert Wilders'e sert tepki gösterdi.

Malatya Yeni Belediye binası yanındaki meydanda gerçekleştirilen kongre öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Makron ve Hollanda Miilletvekili Wilders'e tepki gösterdiği konuşmasında, "Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakkatli süreci ifade eder. Bir yandan halka rağmen halkçılık, bir diğer yandan güya halkının yanında olduğunu ifade ederken, halkının duygularını sömürenler. Güya ülkeyi asilleştirmek isteyen jakoben bir zihniyet, diğer yanda ise gönlü ve gözü milletle aynı istikamete bakan bir anlayış var. Milletimizin değerlerine savaş açanlar, kimi zaman darbe ve siyasi ve ekonomik krizlerle, somutlaştığı şekliyle dışarıdan destek almışlardır. Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki kimi ülkelerde de benzer mücadeleleler yaşandı. B ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, inancına, kültürüne yabancı, hatta husumet besleyen yönetimlerin yol açtığı felaketlere şahit olduk. Son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat şayşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor. Sen önce kendine bak, Nereye gidiyorsun ona bak. Bu bir vaka. Bunun için bir kontrolden geçmesi lazım. Hollanda'da milletvekili müsvettesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil. Haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık. İtalya'da yaşadık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla yol yürüdünüz. Bizim kitabımızda sosyal adalet var. Biz bu sosyal adeletle yol yürüyoruz" dedi.

Dış güçlerinin oyunlarını bozması nedeniyle Türkiye'nin ve kendisinin hedef alındığını belirten Erdoğan, "Bu yolda yeri geliyor, bir avuç ekmeği fakir fukarayla, garip grubayla paylaşmasını biliyoruz: Suriye'de bu fakir fukaranın yardımına kim koşuyor. Türkiye olarak biz koşuyoruz. Şuanda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz barındırmıyor muyuz? Bir o kadarını da Suriye'de biz beslemiyor muyuz. Bunu gören göz, sizde yok. Sizin benzerleriniz ülkemizde de var zaten. Onlara dersi, 2023'te, 2024'te en güzel şekliyle vereceğinize inanıyorum. Milyonlarca masum insanın acı çekmesiyle, ölümüyle, evlerinden ve yurtlarından yükünü biz üstlendik. Türkiye en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumundadır. Benzerimiz yok. Milli gelirimize en çok yardım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz. Bir numarayız. Bundan dolayı herhangi bir pişmanlığımız da yok. Zor günlerinde el uzatmaktan, kucak açmaktan dolayı da şeref duyuyoruz. Dünyayı bir şekilde yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçekten yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar.Varsın koysunlar, durmak yok yola devam" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı