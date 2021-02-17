Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin belediyecilikteki başarısızlıklarına dikkat çekmek için söylediğim bir ifadeyi Gara'daki operasyonla ilişkili hale...
17.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:46
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin belediyecilikteki başarısızlıklarına dikkat çekmek için söylediğim bir ifadeyi Gara'daki operasyonla ilişkili hale getirecek kadar alçalabilen bu süfli zihniyet karşısında adeta sözün bittiği yerdeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin belediyecilikteki başarısızlıklarına dikkat çekmek için söylediğim bir ifadeyi Gara'daki operasyonla ilişkili hale getirecek kadar alçalabilen bu süfli zihniyet karşısında adeta sözün bittiği yerdeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten