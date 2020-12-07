Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Büyükelçisini kabul etti
07.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:16
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Vacek'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı