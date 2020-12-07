Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Büyükelçisini kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Büyükelçisini kabul etti

07.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:16
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Büyükelçisini kabul etti

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Vacek'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(Derya Yetim/İHA)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Büyükelçisini kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Büyükelçisini kabul etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanını kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanını kabul etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Öner Erkan Sezen Aksu Bülent Ersoy Gökhan Alkan
Spor Falcao Okan Buruk Caner Erkin Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Büyükelçisini kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:16:26. #1.15#
title