Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.
15.09.2020 21:37 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınırken, bölgesel meseleler de değerlendirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA