Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı ile görüştü
15.09.2020 21:37 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınırken, bölgesel meseleler de değerlendirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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