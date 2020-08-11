Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanını kabul etti
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
11.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Bakan Ceyhun Bayramov'un, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşananlar hakkında son durum ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermesi bekleniyor. - ANKARA
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Kaynak: İHA