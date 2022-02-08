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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonları

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonlarıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulunmak üzere telefonla arayan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonları

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulunmak üzere telefonla arayan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Orgeneral El Burhan ile Muhammed Bin Zayed Al Nahyan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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