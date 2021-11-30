Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge düzenlemesi ile) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge düzenlemesi ile) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge düzenlemesi ile) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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