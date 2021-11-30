Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge düzenlemesi ile) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge düzenlemesi ile) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında...

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge düzenlemesi ile) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge düzenlemesi ile) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (1)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (1)

 Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title