Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız"
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız"

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını belirtti. Erdoğan, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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