Son dakika politika: CHP'li Şahin'den "şehir hastaneleri kamulaştırılsın" önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika politika: CHP'li Şahin'den "şehir hastaneleri kamulaştırılsın" önerisi

16.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:56
Son dakika politika: CHP'li Şahin'den

Son dakika haber... CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerinin kamulaştırılarak devlet hastanesine dönüştürülmesini önerdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerinin kamulaştırılarak devlet hastanesine dönüştürülmesini önerdi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, Kovid-19 salgınıyla mücadele süresinde şehir hastanelerinin önemine ilişkin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sayıştayın, şehir hastanelerine ilişkin tespitleri bulunduğunu anlatan Şahin, buna göre, şehir hastanelerinin muhasebelerinin, mevzuata uygun tutulmadığını öne sürdü.

Şehir hastaneleriyle sağlığın ticari bir alana çevrildiğini iddia eden Şahin, kamunun hizmet vermesi gereken sağlıkta, şirketlerin hizmetlerinin her geçen gün arttığını, yerli ve milli bir sistem yerine ithal bir sömürü sisteminin hayata geçirildiğini söyledi.

11 şehir hastanesinin genel bütçeden yapılacağını, 13'ü hizmete geçen 18 şehir hastanesinin ise Yap-İşlet-Devret modeliyle işletileceğini ifade eden Şahin, parti olarak, şirketlerce işletilen şehir hastanelerin kamulaştırılmasını istediklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hizmette olan 13 şehir hastanesi için Ekim 2017- Ekim 2020 döneminde 15 milyar 587 milyon lira ödendiğini aktaran Şahin, "Bunun yerine, 500 yataklı 52 tane devlet hastanesi yapılabilirdi. Böylece 25 bin 978 yatağımız olacaktı. Şu anda Kovid-19 salgınıyla çok daha etkili mücadele etmiş olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Şahin, şehir hastaneleri için "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" nitelendirmesinde bulunarak, "Çocuklarımızın üzerine çok büyük yük bindirmektedir. Bu kambur en az 25 yıl daha bu milletin sırtındadır. 18 şehir hastanesinin bir an önce kamulaştırılarak devlet hastanesi statüsünde çalıştırılması uygun olacaktır." görüşünü savundu.

Türkiye'ye ilişkin dünkü Kovid-19 salgın verilerine işaret eden Şahin, Kovid-19 için kullanılabilecek kamu ve özel hastanelerde toplam 28 bin 353 erişkin yoğun bakım yatağı bulunduğunu, dün itibarıyla bunların yüzde 73,7'sinin dolu olduğunun bildirildiğini anlattı.

Vatandaşın yoğun bakım yatağı bulamadığını anlatan Fikret Şahin, "Sayın Bakan'ın dün akşamki açıklamasına göre, 20 bin 896 yoğun bakım yatağı dolu demektir. Kovid-19 nedeniyle kamunun sahip olduğu tüm yoğun bakım yataklarının hepsi, özel hastanelerin de bir kısmı doludur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

İlgili Haberler

Son dakika politika: CHP'li Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı
Son dakika politika: CHP'li Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Son dakika politika: Bakan Gül, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulunda konuştu
Son dakika politika: Bakan Gül, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulunda konuştu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cemal Hünal Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Sergen Yalçın Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika politika: CHP'li Şahin'den "şehir hastaneleri kamulaştırılsın" önerisi | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:06:25. #1.15#
title