Son dakika politika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit polis Fethi Sekin'i andı
Son dakika politika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.
Kılıçdaroğlu, Sekin'in vefatının beşinci yılı dolayısıyla Twitter'dan bir mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Beş yıl önce bugün, İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısında canını ortaya koyarak büyük bir katliamı önleyen şehit polis memurumuz Fethi Sekin'i, adliye personelimiz Musa Can'ı ve bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri