Son dakika politika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini...

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini oluştu.