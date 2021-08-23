Son dakika politika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini...
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Son dakika politika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini...

Son dakika politika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) 'Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini oluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini oluştu. Ülkemize hayırlı olsun" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika politika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini... - Haberler
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