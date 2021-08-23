Son dakika politika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini...
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini oluştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini oluştu. Ülkemize hayırlı olsun" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı