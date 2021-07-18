Son dakika politika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hastaneden taburcu oldu
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Son dakika politika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hastaneden taburcu oldu

Son dakika politika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hastaneden taburcu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun taburcu edildiği bildirildi.

Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun taburcu edildiği bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kronik hıçkırık rahatsızlığı nedeniyle 14 Temmuz'da başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırılmış, ardından 15 Temmuz'da Sao Paulo'daki Vila Nova Star Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bolsonaro'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirilerek, hastaneden doğruca Congonhas Havaalanına gittiği ve oradan başkent Braslia'ya geçeceği aktarıldı.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bugün Rede D'Or'daki Vila Nova Star Hastanesinden taburcu edildi. 14 Temmuz Çarşamba gününden bu yana bağırsak tıkanması nedeniyle tedavi görüyordu. Yardımcı sağlık ekibi, başkanın sağlık durumunu yakından takip etmeye devam edecek" denildi.

Bolsonaro'nun şahsi doktoru Antönio Luiz Macedo ise, Bolsonaro'nun sindirim sistemi düzenli çalıştığı ifade etti. Bolsonaro'nun tek yapması gerekenin çalışma rutinine sakince geri dönmek olduğunu aktaran Macedo, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun hobilerinden biri olan motosiklete ise binmesin yasak olduğunu açıkladı.

"Hastalık paniği insanları öldürüyor"

Taburcu edilmesinin ardından açıklamaya yapan Bolsonaro, Covid-19 salgının değinerek, pandemiyi abartan bir grubun insanları paniğe sürüklediğini iddia etti. Nüfusun büyük bir bölümünde hastalığın bu yüzden ağırlaştığını aktaran Bolsonaro, "Hastalık paniği insanları öldürüyor" dedi.

"Milyonlarca insanın işini elinden aldılar"

Bolsonaro, salgın neden ile kısıtlama uygulanan eyaletlerin ve belediyelerin valileri ile belediye başkanlarına tepki göstererek, "Milyonlarca insanın işini elinden aldılar. İnsanların manevi sığınak aradıkları kiliselere gitme hakkını bile yok saydılar. Bunun hastalığı ağırlaştırmadığını kim söyleyebilir? Hangi doktor hayır der? Protokole göre evde oturmak ve sadece nefes darlığı hissettiğinizde hastaneye gitmek ne demek" dedi.

Gazetecilere tepki

Gazetecileri gerçek olmayan bilgileri yaymaklar suçlayan Bolsonaro, "Siz basında genellikle bizim yapmadığımızı yayınlıyorsunuz. Bir kez daha devlet başkanlığını ülke için yaptığının tam tersini yayınlıyorsunuz" ifadelerini kullandı. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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