Son dakika politika: BM İsrail Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail ve Filistin arasında bir savaşın olmadığını, savaşın...
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Son dakika politika: BM İsrail Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail ve Filistin arasında bir savaşın olmadığını, savaşın...

Son dakika politika: BM İsrail Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail ve Filistin arasında bir savaşın olmadığını, savaşın...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... BM İsrail Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail ve Filistin arasında bir savaşın olmadığını, savaşın İsrail ile Hamas arasında olduğunu ifade etti.

BM İsrail Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail ve Filistin arasında bir savaşın olmadığını, savaşın İsrail ile Hamas arasında olduğunu ifade etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika politika: BM İsrail Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail ve Filistin arasında bir savaşın olmadığını, savaşın... - Haberler
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