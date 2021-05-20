Son dakika politika: BM İsrail Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail ve Filistin arasında bir savaşın olmadığını, savaşın...

Son dakika politika haberi... BM İsrail Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail ve Filistin arasında bir savaşın olmadığını, savaşın İsrail ile Hamas arasında olduğunu ifade etti.