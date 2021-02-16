Son dakika politika: Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret
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Son dakika politika: Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret

16.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:35
Son dakika politika: Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Bakanlar Akar ve Soylu, Meclis'te önce AK Parti grubunda Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüştü. Akar ve Soylu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makam odasında ziyaret etti. Bakanlara, Kılıçdaroğlu'nun odasına kadar AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da eşlik etti. Bakanlar Akar ve Soylu'nun, Gara operasyonu hakkında muhalefet partilerini bilgilendirmesi kapsamında gerçekleşen görüşme saat 12.00'de başladı. Görüşme, basına kapalı devam ediyor. Bakanlar Akar ve Soylu, saat 14.00'de de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret ederek Gara operasyonu hakkında bilgilendirecek. İki bakan, ziyaretlerinin ardından TBMM Genel Kurul'da milletvekillerine operasyona ilişkin bilgi verecek.

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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