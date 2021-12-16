Son dakika haber: Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Aralık 20216'da 15 askerin şehit düştüğü Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret ederek, çelenk sundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Aralık 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu durağı ziyaret etti. Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından daha sonra yaptırılan ve 15 şehidin isminin yazılı olduğu Şehit Komandolar Durağı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bakanlara, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

(Ali Göç - Eren Kan/ İHA)