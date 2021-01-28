Son dakika politika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması
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Son dakika politika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

28.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:58
Son dakika politika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Son dakika haber: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'deki tüm engellilerimize çocuklarımıza, yaşlılarımıza, herkese sahip çıkmayı önemsiyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'deki tüm engellilerimize çocuklarımıza, yaşlılarımıza, herkese sahip çıkmayı önemsiyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana yeni merkezleri hizmete aldıklarını bildirdi.

Gündüzlü bakım merkezlerinde engellilerin dışında ailelerine de psikososyal ve kültürel anlamda birçok hizmetin sunulduğuna işaret eden Selçuk, "Ailelere de bu merkezlerde destek oluyoruz. Pandemi sebebiyle aslında daha önce açacaktık ama pandemi dolayısıyla izolasyon kuruluşu olarak kullansak da bu güne kaldı. İnşallah hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Hayallerin engelsiz olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde de Türkiye'deki tüm engellilerimize, çocuklarımıza, yaşlılarımıza herkese sahip çıkmayı önemsiyoruz. Bu güzel merkezlere katkı sunanlara Çarşamba Belediyemize, Ticaret Borsamıza da ben bir kez daha teşekkür etmek isterim. Önümüzdeki dönemde, 2021 yılında daha birçok kuruluşu da hem Çarşamba'ya hem Samsun'umuza kazandırmayı ümit ediyoruz."

Bakan Selçuk, Samsun'da 3 umutevi, 4 bakım ve rehabilitasyon merkezi ile 7 özel engelli bakım merkezinde 673 engelliye hizmet verildiğini sözlerine ekledi.

Açılışın ardında Bakan Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve kurum müdürleri ile merkezde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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