Son dakika politika: Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
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Son dakika politika: Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 3 milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili, "Hukukun gereği milletvekili statülerinin üzerlerinden alınması sebebi ile darbe söylemleri üretmeye çalışıyorlar.

Son dakika politika: Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
06.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:48

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 3 milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili, "Hukukun gereği milletvekili statülerinin üzerlerinden alınması sebebi ile darbe söylemleri üretmeye çalışıyorlar. Allah aşkına siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Darbeyi meşrulaştırmak için hukukun yolunu, demokrasinin yolunu, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız" dedi.

Ağrı'ya bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilik tarafından hayata geçirilen, 7 bin kişinin çalışacağı Ayakkabıcılar Sitesi'nin temel atma törenine katıldı. Buradaki konuşmasında koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye'nin başarılı olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Türkiye acımasızca eleştirildiği bu dönemde farkını ortaya koymuştur. Dünyanın bizden daha gelişmiş ülkelerinin bu dönemde ne hale geldiğini bizler hep birlikte gördük. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu dönemi dünya ülkelerine nazaran başarı ile geçmiştir. Bu dönemde Sağlık Bakanlığımız ve çalışanlarımızın uyarılarını dikkate almaya devam etmeliyiz" dedi.

'DOĞU VE GÜNEYDOĞU ÖNÜMÜZDEKİ 20-30 YILIN ÜRETİM MERKEZİ OLACAK'Terörler mücadelenin yanı sıra yapılacak yatırımlarla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ülkenin cazibe merkezleri konumuna geleceğini kaydeden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunların yanında biz burada şimdi çok önemli bir tesisin harcını, betonunu dökeceğiz. Demek istediğim şu. Biz burada bu harcı sadece Ayakkabıcılar Sitesi'nin temeline dökmüyoruz. Bu harcı hep birlikte terörün üzerine döküyoruz. Tamamen kapatmak üzere. Bunun yanında birçok projelerimiz oldu. Bu projelerin hepsi Ağrı'ya huzur getirdi. Şunu da ifade edeyim ki; bu salgın döneminin dünyada ortaya koyacağı bir değişim olacak. Türkiye'de de olacak. Ama benim öngörüm, Doğu ve Güneydoğu önümüzdeki 20-30 yılın üretim merkezi olacak. Ağrı da dolayısıyla önümüzdeki yılların cazibe merkezi olacaktır. Önümüze bir fırsat geldi ve biz hep birlikte çalışarak bu fırsatı da değerlendireceğiz. Bu projelerle Ağrı'da nüfus artacak. Artık kimse Ağrı'dan dışarı göç etmeyecek. Bunu sağlayan arkadaşlarımız var."'TÜRKİYE'DE EN ÖNEMLİ VESAYET ALANLARINDAN BİRİ TERÖRDÜR'Bakan Süleyman Soylu, terörle mücadelenin sadece dağlarda yeterli olmadığını vurguladı. Bakan Soylu, "Sadece burada iş imkanı oluşturmuyoruz. Türkiye'de en önemli vesayet alanlarından biri terördür. Her zaman söylüyorum. Türkiye'nin en büyük vesayet alanlarından birisi terördür. Bu attığımız adımlarla birlikte terörü ülke lügatimizden çıkarıyoruz. Yine ifade ediyorum, yine terör, siyasete, demokrasiye, aynı zamanda özgürlüğe, cumhuriyete ve geleceğe vesayettir. Terörle sadece dağlarda mücadele yeterli değildir. Buraya geldiğimizde çocukların kodlama eğitimini tamamladığında en büyük heyecanı aldığım anı bilmenizi isterim" diye konuştu.'AĞRI DAĞI'NDA PİKNİK YAPACAĞIZ'CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nun milletvekilliklerin düşürülmesiyle ilgili ise Soylu, şunları söyledi:

"Hukukun gereği milletvekili statülerinin üzerlerinden alınması sebebi ile darbe söylemleri üretmeye çalışıyorlar. Allah aşkına, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Darbeyi meşrulaştırmak için hukukun yolunu, demokrasinin yolunu, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız. Bu ülkenin bir çocuğu olarak bunu söylüyorum. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Birazdan bu temeli atacağız. Burada göreceğiz ki; aslında önümüze yepyeni bir hayat açılıyor. 7 bin kişi çalışacak burada. Söz verdik ve dedik ki; Ağrı Dağı'nda piknik yapacağız. İnşallah eylül ayında Cudi'de, ardından Ağrı Dağı'nda çok güzel piknik yapacağız. Buradan dünyaya mesaj vereceğiz ve diyeceğiz ki; huzurumuz Cudi'de, Ağrı'da ve bizim Türkiye'mizin 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresindedir."


Kaynak: DHA

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