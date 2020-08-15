Son dakika politika: Bakan Soylu: "Dere kenarlarına ev yapmamak bu işin birinci kuralı"
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Son dakika politika: Bakan Soylu: "Dere kenarlarına ev yapmamak bu işin birinci kuralı"

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelan afetleri ile ilgili olarak "Of'a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat'a da yukarı ki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştü.

Son dakika politika: Bakan Soylu:
15.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelan afetleri ile ilgili olarak "Of'a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat'a da yukarı ki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştü. Bu hakikaten riskli bir rakam" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası sel ve heyelanların meydana geldiği Of ilçesinde incelemelerde bulundu. Kaymakamlıkta gerçekleştirilen heyelanlara ilişkin hasar tespit ve koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Of'a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat'a da yukarı ki mahalleler ve köyler olmak üzere yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştü. Bu hakikaten riskli bir rakam ve bu açıdan Of'ta yaklaşık 22 kırsal mahalle yolu kapandı. Yaklaşık 22 köyde de elektrik kesilmişti. 22 köy, mahalle yolunun yaklaşık 11 tanesi şu ana kadar açıldı, diğerlerinin de açılma çalışmaları sürüyor. Ana yollarda herhangi bir tıkanıklık söz konusu değil. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bilgi çerçevesinde yaklaşık 32 mahallede su arızası söz konusu, 54 ayrı noktada. Su Kanalizasyon İdaresinin çalışanları bu arızaları gidermeye çalışıyor. Yaklaşık 22 köy, mahallenin 14'üne elektrik verildi, 8'i ile ilgili elektrik verme çalışmalarının 4'ü de kısmen verildi, diğerlerinde de öğleden sonra 3-4 gibi inşallah verilmiş olacak" diye konuştu.

"Dere kenarlarına ev yapmamak belki bu işin birinci kuralıdır"

"Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl birçok noktada gördük. Sel, heyelan ve afetle karşı karşıyayız" diyen Bakan Soylu, "Türkiye afette sürekli karşı karşıya kalan ve kalacak olan bir ülkedir. Tüm yapısal adımlarımızı buna göre atmamız bizim sorumluluk ve kaçınılmazdır. Dere kenarlarına ev yapmamak belki bu işin birinci kuralıdır. İmarın ve özellikle belediyelerin, çevre şehirciliğin ortaya koymuş olduğu doğru yere imar çalışmalarının dışında 'Ben buraya yapayım, geçeyim, burada işte gençlik hayallerimiz var, ailemizin burada yadigarları var' dendiği andan itibaren büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Bunu da ifade etmek gerekir. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah beterinden korusun ama bizim de tedbir almamız gerekiyor. İlk önce tedbiri alacağız, takdiri Cenabı Allah'a bırakacağız ama tedbir bizim işimizdir" şeklinde konuştu.

"Bizim yapacağımız 1 liralık yatırım, vatandaşımızın atacağı 1 liralık adım yarın 7 liralık maliyetin önüne geçecektir"

17 Ağustos'ta etkinliklerin yapılacağını vurgulayan Bakan Soylu, "Bir hafta boyunca AFAD'la birlikte tüm Türkiye'de depreme hazırlık haftası olarak bir haftayı hem farkındalık üretmek hem çalışmalarımızı tekrar gözden geçirebilmek için değerlendireceğiz bütün illerde ama etkinliklerimiz de olacak. Bu konu bizim önümüzdedir afet, sel, heyelan ve deprem. Hazırlıklarımızı buna göre yapmak durumundayız. Bu konuda bizim yapacağımız 1 liralık yatırım, vatandaşımızın atacağı 1 liralık adım yarın 7 liralık maliyetin önüne geçecektir. Bu uluslararası bir norm. Tabii burada can kayıplarının, Allah muhafaza burada ortaya çıkabilecek sakatlıkları, kazaları elbette ki bunun içine katmak ve bunu değerlendirmek mümkün değildir. Tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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