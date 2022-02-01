Son dakika politika: Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması
Son dakika haberine göre Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılında;
ANTALYA (İHA) - Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması
ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılında; 22 ton 234 kilogram eroin bu cumhuriyet tarihinin rekorudur, 2 ton 841 kilogram kokain buda rekordur, 5 ton 518 kilogram metamfetamin buda cumhuriyet tarihinin rekorudur, 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ecza buda rekordur, 70 milyon kök kenevir yakaladık" dedi.