Son dakika politika: Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması

ANTALYA (İHA) - Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılında; 22 ton 234 kilogram eroin bu cumhuriyet tarihinin rekorudur, 2 ton 841 kilogram kokain buda rekordur, 5 ton 518 kilogram metamfetamin buda cumhuriyet tarihinin rekorudur, 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ecza buda rekordur, 70 milyon kök kenevir yakaladık" dedi.