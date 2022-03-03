Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'müzik yasağı' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili, "Bunları Sağlık Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz" dedi.

Bakan Soylu, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından oluşturulan acil arama ve kurtarma ekibinin sendika genel merkezinde düzenlenen tanıtım ve akreditasyon törenine katıldı. Törende Bakan Soylu ile birlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 10 farklı şehirde görev yapacak 270 kişilik arama kurtarma personeli yer aldı. Bakan Soylu, Türkiye'nin son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduğunu belirterek, insanların ihtiyaçlarını giderebilmek için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Bakan Soylu, saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin de, "Bütün bunları Sağlık Bakanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz" diye konuştu.