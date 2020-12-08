Son dakika haber... Bakan Pekcan: Otomotiv sektörümüze olan inancımız ve güvenimiz tamdır

Son dakika haberleri... Bakan Pekcan: Otomotiv sektörümüze olan inancımız ve güvenimiz tamdır TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye yoluna daha fazla katma değerli, daha yenilikçi ihracatla devam edecektir ve bu serüvende otomotiv sektörümüze olan inancımız ve güvenimiz tamdır" dedi.

Bakan Pekcan: Otomotiv sektörümüze olan inancımız ve güvenimiz tamdır

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye yoluna daha fazla katma değerli, daha yenilikçi ihracatla devam edecektir ve bu serüvende otomotiv sektörümüze olan inancımız ve güvenimiz tamdır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı'nın açılış programına katıldı. Bakan Pekcan, Auto Expo fuarının mayıs ayından bu yana bakanlığın desteği ile gerçekleştirilecek 8'inci Sanal İhracat Fuarı olma özelliğini taşıdığını belirtti. Fuara 60'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanacak olmasının hem ülke olarak sanal fuarlardaki başarıyı, hem de otomotiv sektörünün küresel ölçekteki dinamizm ve etkinliğini gözler önüne serdiğini belirten Bakan Pekcan, "Sanal heyetler ve sanal fuarlar, Covid pandemisi karşısında ihracatçımıza destek olmak üzere hızla devreye aldığımız bir uygulamadır. Sanal heyet ve fuarlar, bugüne kadar farklı sektörlerimizden büyük bir ilgi ile karşılandı. Bundan önce 7 farklı sanal fuarımızda 54 binin üzerinde katılımcı sayısına ulaşılmıştır. Yine bugüne kadar, 48 farklı ülkeye yönelik 39 sanal ticaret heyeti faaliyeti gerçekleştirilmiş ve firmalarımızın yaklaşık 6 bin ikili iş görüşmesi yapması sağlanmıştır. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar, adeta yeni normalimizin bir parçası olmuş; ihracatçılarımızın pazara giriş olanaklarının ve yurt dışı tanıtım imkanlarının pandemi sürecinde de devam etmesi için önemli bir kolaylık sağlamıştır. Bu tür sanal faaliyetler aynı zamanda, sektörlerimizin dijitalleşmeye olan yatkınlığını gözler önüne sermekte ve ülkemiz açısından bir prestij kaynağı olmaktadır" dedi.

'İHRACATÇIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Bakan Pekcan, pandemi ile mücadelenin, sağlık alanında olduğu kadar; ekonomi ve dış ticaret alanında da sürdüğüne dikkat çekerek, "Elbette pandemi karşısında devreye aldığımız tek uygulama sanal fuarlar değildi. Pandeminin başında uyguladığımız temassız ticaretten e-ticaretin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza; ağustos ayında devreye aldığımız Kolay İhracat Platformu'ndan, ihracatta devlet destekleri ve Eximbank desteklerimize kadar ihracatçımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Tüm bu desteklerin katkısı ve siz değerli iş insanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde; pandemi karşısında üretim ve ihracatımızda büyük bir direnç gösteriyoruz. Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere, önemli pazarlarımızda ciddi daralma ve talep düşüşü hepimizin malumlarıdır. AB sonbahar tahminlerinde, 2020 yılının son çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 6.6 oranında daralacağını öngörmektedir. Bu olumsuzluğa rağmen, ülkemiz ihracatı ekim ve kasım aylarında yüzde 2.3 artış göstermiştir. Keza, ihracatımız yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 33.8 oranında artış göstermişti. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85.7 gibi önemli bir seviyede olduğunu da ayrıca vurgulamak gerekir. Otomotiv sektörümüze baktığımızda, dış pazarlardaki olumsuz tabloya rağmen, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sektör sınıflamasına göre, eylül ayında ilk kez aylık ihracat artışı yakalamış, ekim ayında da bu artışımızı artırmıştık. Kasım ayında da 2.3 milyar dolarlık ihracat ile geçtiğimiz sene kasım ayının ihracatı ile hemen hemen aynı düzeyde bir ihracat kaydettiğimizi görüyoruz. Umuyorum, dış pazarlarımızda sağlanacak rahatlamalar ve sizlerin yoğun gayretleri sayesinde; arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz ihracat seviyelerine en kısa sürede ulaşacağız" diye konuştu. 'OTOMOTİV SEKTÖRÜMÜZE OLAN İNANCIMIZ VE GÜVENİMİZ TAMDIR'

Bakan Pekcan, Türkiye'de otomotiv sektöründe gerçekleştirilecek ilk 3 boyutlu sanal fuar olma özelliğini taşıyan Auto Expo Türkiye fuarına katılım sağlayan tüm firmaları tebrik ederek, "Türkiye yoluna daha fazla katma değerli, daha yenilikçi ihracatla devam edecektir ve bu serüvende otomotiv sektörümüze olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Yerli otomobil üretim sürecine ilave olarak tüm firmalarımızdan yeni nesil teknolojiler ile ilgili güzel haberler almaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ