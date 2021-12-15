Son dakika politika: Bakan Muş: Seçim 2023 yılında olacak - Haberler
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Son dakika politika: Bakan Muş: Seçim 2023 yılında olacak

Son dakika politika: Bakan Muş: Seçim 2023 yılında olacak
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

Son dakika haberler: TİCARET Bakanı Mehmet Muş, erken seçim şartlarının Anayasa'da belli olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanı, hükümet, AK Parti ve MHP'nin böyle bir kanaati de kararı da yok. Seçim zamanında 2023 yılında olacak" dedi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, erken seçim şartlarının Anayasa'da belli olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanı, hükümet, Ak Parti ve MHP'nin böyle bir kanaati de kararı da yok. Seçim zamanında 2023 yılında olacak" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında 2022 yılı Bütçe Kanun Teklifi maddelerini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da maddeler üzerine yapılan görüşmelerin ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Faizle ilgili sorulara Muş, AK Parti iktidarlarındaki harcamaları örnek gösterdi. Bakan Muş, erken seçim tartışmaları ve özelleştirmeler kapsamındaki sözleşmeli personellerin durumuna ilişkin değerlendirme yaptı.

Seçim tartışmalarına yönelik Anayasa'yı işaret eden Bakan Muş, "Erken seçim şartları Anayasa'da bellidir. ya Parlamento alır bu kararı ya da Cumhurbaşkanı. Ancak Cumhurbaşkanı, hükümet, AK Parti ve MHP'nin böyle bir kanaati de kararı da yok. Seçim zamanında 2023 yılında olacak. Yani 19 ay sonra Haziran'da gerçekleşecek" dedi.

Muş, özelleştirme kapsamındaki sözleşmeli personelin mali haklarının korunduğunu belirterek, 2022 yılında mali haklarının yüzde 10 artacağını söyledi.


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