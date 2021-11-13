Son dakika politika: Bakan Kurum: 2 milyon 800 bin konutun dönüşümünü sağladık (4)

KIZILCAHAMAM, ANKARA (DHA) - YENİ KASAPLAR ÇARŞISI'NDA İNCELEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Ak Parti ve MHP Kızılcahamam İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti. Kurum, ardından 8 Nisan'da çıkan yangında kül olan ve TOKİ tarafından yeniden yapılan Yeni Kasaplar Çarşısı inşaat alanını gezdi. Kurum, "Kızılcahamam'da yeşil alanlarımızı artırırken bir taraftan da şehrin tarihini, kültürünü öne çıkaracak çalışmalar yürütüyoruz. ve hemen hemen her ilçemizde bir millet bahçesi projemiz var. Bu kapsamda Kızılcahamam'da da 40 bin metrekarelik bir millet bahçesi projemiz var. İnşallah yıl sonuna kadar millet bahçemizi içinde 1800 metrekare kütüphanesi ile sosyal tesisiyle, yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla; sadece Ankara'ya değil bölgeye hizmet edecek, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın çalışacağı, vakit geçireceği projemizi yürütüyoruz" dedi.Kurum, 8 Nisan'da Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangını hatırlatarak, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler doğrultusunda bu süreçte onlara taşınma, kira, yardımı vermek suretiyle hiçbir şekilde onları mağdur etmeden, onlarla birlikte bu süreci yürütüyoruz. Altında vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını karşılayacak, üst yapısında da yine çarşısıyla oradaki alışveriş alanlarıyla yeni Kasaplar Çarşımızın kaba inşaatı büyük bir ölçüde tamamlandı. İnşallah mayıs ayında inşaatımızın tamamını bitirmek ve esnafımıza, Kızılcahamamıza Ankara'mıza kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.