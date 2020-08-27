Son dakika politika: Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans ile görüştü Açıklaması
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Son dakika politika: Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans ile görüştü Açıklaması

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans görüşmesi yaptı.

Son dakika politika: Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans ile görüştü Açıklaması
27.08.2020 02:39 | Son Güncelleme: 27.08.2020 03:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle videokonferans görüşmesi yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, dün Ankara, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir'in sağlık müdürleriyle yaptığı il değerlendirme toplantılarıyla ilgili paylaşımında, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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