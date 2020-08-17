Son dakika politika: - Bakan Karaismailoğlu: "Van bölgesinde 9 milyar TL civarında proje yapıldı"
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Son dakika politika: - Bakan Karaismailoğlu: "Van bölgesinde 9 milyar TL civarında proje yapıldı"

Son dakika politika haberi... - Bakan Karaismailoğlu: "Van bölgesinde 9 milyar TL civarında proje yapıldı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, Van bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana çok sayıda proje yapıldığını ve onlarcasının da bittiğini belirterek, şu...

17.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:04

- Bakan Karaismailoğlu: "Van bölgesinde 9 milyar TL civarında proje yapıldı"

VAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, Van bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana çok sayıda proje yapıldığını ve onlarcasının da bittiğini belirterek, şu ana kadar 9 milyar TL civarında proje yapıldığını söyledi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak ve açılış yapmak üzere Van'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı, Gar Müdürlüğü, Tuşba Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, TCDD Feribot İskele Sahilinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na İskele Mahallesi'ndeki sahil iskelesi incelemelerinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve kurum müdürleri eşlik etti.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Van ile ilgili bakanlığın projeleri ve yatırımları konusunda gerekli istişarede, incelemelerde bulunduklarını belirtti. En büyük hedeflerinin devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi ve Van'ın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerin planlamasını yapmak olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Van bölgesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana çok sayıda proje yapıldı ve onlarca proje ise bitti. Van'a yaklaşık 9 milyar TL civarında proje yapıldı. Devam eden pek çok da projemiz var. İnşallah vatandaşın yaşam koşullarını rahatlatacak projeleri bir bir hizmete alacağız ve yenilerini yapacağız" dedi.

"Van ülkemizin en önemli bölgelerinden bir tanesidir"

Van'ın gündemini meşgul eden çevre yolu için de görüşmeler yaptıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah orada da ciddi ilerlemeleri kaydedip Vanlıların hizmetine sunacağız. Van ülkemizin en önemli bölgelerinden bir tanesidir. Cumhurbaşkanımızın değer ve önem verdiği bir bölgedir. Şu an Van Gölü kıyısındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının Van feribot iskelesinin bulunduğu yerdeyiz. Salgın sürecinde demir yollarının önemi biraz daha anlaşıldı. Buradaki kapasite iki katına çıktı. İran ile olan ticaret demiryollarından sağlanmaktadır. Ülkemize lojistik anlamında çok büyük değer katan bir bölgedir" diye konuştu.

"Salgın sonrasında daha büyük kapasitelere ulaşacağız"

Türkiye'de salgın sonrası demiryolu taşımacılığı kapasitesini genişleteceklerine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde şu an demiryolu taşımacılığı, genel taşımacılık içerisinde yüzde 4'lerdedir. Kısa zamanda bunu yüzde 10'lara çıkarmayı, 2025 sonrası da yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Lojistik olarak en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi demiryolu taşımacılığıdır. Burası da Türkiye ile İran'ın lojistik anlamında bağlantı sağlayan önemli bir noktadır. İskele etrafında çevre düzenlemesi başladı. İkinci iskeleyi de yapıp aynı anda iki tane feribot yükleme-boşaltma yapabilecek şekilde yılsonuna kadar buradaki işlerimizi tamamlayacağız. Burayı da kısa sürede daha güzel bir şekilde Vanlıların hizmetine sunacağız."

Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle birlikte PTT Başmüdürlüğü ve Gürpınar Belediye Başkanlığı ziyaretlerinde bulunacak.

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Son dakika politika: - Bakan Karaismailoğlu: 'Van bölgesinde 9 milyar TL civarında proje yapıldı'

Kaynak: İHA

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