Son dakika politika: Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak
Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
14.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:23
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Gül, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Gül'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA