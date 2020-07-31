Son dakika politika: Bakan Dönmez: Türkiye'de 250 bin şarj noktası oluşturacağız
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Son dakika politika: Bakan Dönmez: Türkiye'de 250 bin şarj noktası oluşturacağız

Son dakika politika haberine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2030 yılına geldiğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz.

Son dakika politika: Bakan Dönmez: Türkiye'de 250 bin şarj noktası oluşturacağız
31.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:30

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2030 yılına geldiğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız" dedi.

Türkiye, 2022'de banttan inecek seri üretim ilk yerli otomobillerin heyecanını yaşarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yurt genelinde şarj istasyonlarının kurulması için çalışmalara başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda bir araya gelen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, ülke genelinde kurulacak şarj istasyonlarının yol haritasını masaya yatırdı. Şarj istasyonlarının kurulumunda teknik ve idari hususların ele alındığı toplantıda, şarj yönetimi ve donanım standartlarının oluşturulması, gerekli mevzuat düzenlemeleri, fiyatlandırma, yavaş ve hızlı şarj gereksinimleri, ulusal projeksiyon ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

'250 BİN ŞARJ NOKTASI OLUŞTURACAĞIZ'Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Bakan Dönmez, Türkiye'de her bin kişiye 155 araç düştüğünü belirterek, "2030 yılına geldiğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız" dedi. Şarj alt yapısının araç piyasaya çıkmadan önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını ifade eden Dönmez, konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.'ENERJİDE CİDDİ BİR DEĞİŞİM YAŞIYORUZ'Türkiye'nin enerjisini, Türkiye'nin otomobiliyle buluşturacaklarını belirten Dönmez, "Dünyada dijitalleşmenin artmasıyla elektriğin önemi daha da artıyor. Akıllı sistemler, yapay zeka ve depolama gibi teknolojilerle enerjide ciddi bir değişim yaşıyoruz. Bugün elektriği sadece klasik anlamda tüketici dediğimiz kişi ya da kurumlar tüketmiyor. Tüketici kavramı insan yerine artık 'nesneleri' ve 'nesnelerin interneti' tabanlı bir enerji talebini de oyuncu yapıyor. Günümüzün oyuncuları artık TOGG örneğinde de olduğu gibi cansız nesneler ve yapay zeka yazılımları da olabiliyor. TOGG'un her türlü yapay zeka temelli teknolojiyle eşleşecek ve onları yönlendirecek olması, bunun en güzel örneklerinden birisi" diye konuştu.

Enerjideki dönüşüme hem yakıt temelli hem de teknoloji temelli attıkları adımlarla hazırlandıklarını kaydeden Dönmez, "Enerji politikalarımızı hem üretim-tüketim hem de teknoloji noktasında eş güdüm halinde yürütüyoruz. Enerji portföyümüzde yerli ve yenilenebilir enerjinin payını artırarak hem Türkiye'nin enerjisini yeniliyor hem de konjonktürel gelişmelere karşı daha dirençli bir altyapı oluşturuyoruz. Öte yandan dijitalleşmenin artmasıyla birlikte her türlü gelişmeyi enerji teknolojilerine aktarıyoruz. Yerli otomobille ilgili de bu anlamda gereken bütün süreçleri bir araya getirmek için diğer bakanlıklarımızla da koordineli olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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