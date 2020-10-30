Son dakika politika: Bakan Dönmez: "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine...
30.10.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:07
Gelen son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Bakan Dönmez: "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı