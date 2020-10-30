Son dakika politika: Bakan Dönmez: "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine...
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Son dakika politika: Bakan Dönmez: "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine...

30.10.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:07
Son dakika politika: Bakan Dönmez:

Gelen son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Bakan Dönmez: "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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