- Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris ile görüştü

COLOMBO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sri Lanka'ya resmi ziyaret düzenliyor. Başkent Kolombo'ya gelen Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris tarafından karşılandı. İki bakan daha sonra ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınırken, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka ziyaretinin adından Maldivler'i ziyaret edecek.

İhlas Haber Ajansı - Güncel